Karadağ’da,Sırp Ortodoks Kilisesi yeni lideri Joanikije için düzenlenecek törenin Cetinje’de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ancak bu karar ülkede gerginliğe neden oldu.

Ülkenin farklı kentlerinden binlerce kişi Cetinje’de toplandı.

Halk törenin başka yerde yapılmasını istiyor

Karadağlılar töreni engellemek için kente girişleri kapattı. Polisin kurduğu ablukayı aşan halk töreninin başka kentte yapılmasını istedi.

Karadağ'da biri Sırp diğeri Karadağlı olmak üzere iki ayrı Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Sırp Kilisesi'nin tören için Karadağlılarca kutsal kabul edilen Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki milliyetçiler tarafından istenmiyor.

Cumhurbaşkanı’ndan halka destek

Halka, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de destek verdi.

‘’Sırp Ortodoks kilisesi bu işi başka bir yerde yapmalı. Bildiğimiz gibi Karadağ’da bir çok kutsal mekan var. Podgoritsa’da bunların en büyüğü var. Bu işi yapsınlar ancak zorla yapamazlar. Halkın hak ve özgürlüklerini tehlikeye atıyorlar.’’

Cetinje'ye giden Djukanovic kentin manevi önemine de bir kez daha vurgu yaptı.

Haber: Ufuk şahin