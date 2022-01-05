Milenko Zivanovic, savaş sırasında sözde yetki alanı olan Doğu Bosna bölgesinde Drina Kolordusu komutanıydı.

Zivanovic'in Srebrenitsa ve Zepa bölgelerinde etnik temizlik ve soykırım suçları işlediği iddia ediliyor.

Birçok suçtan yargılanacak

Sırp komutan aralarında çocukların da yer aldığı binlerce kişiye toplu saldırı, keyfi tutuklama, işkence, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddet suçlarından yargılanacak.

Zivanovic, Srebrenitsa soykırımı da dahil olmak üzere savaş suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç'in lehine şahitlik yapmıştı.

Bosna Hersek Savcılığı mahkeme sonunda 75 yaşındaki komutanı suçlu bulursa Sırbistan'dan iade talebinde bulunacak.

Emekli general, halen Sırbistan’ın Valjevu kentinde yaşıyor.