Novi Pazar Polisinden yapılan açıklamada, şehirden geçen nehrin aşırı yağış sonucu taşma noktasına geldiği, bir çocuğun da yaşadığı evin yakınlarında bulunan nehre kapılarak kaybolduğu, sonrasında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Sancak bölgesinin Novi Pazar ve Tutin kentlerinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selden etkilenen yerleşim yerlerini Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ziyaret etti.

Vucevic, selzedelere gerekli yardımın yapılacağını, Sırbistan Ordusu'nun da bölgede yardım için hazır bulunduğunu söyledi.

Novi Pazar Acil Yardım Merkezinden yapılan açıklamada ise hafta sonu metrekare başına 100 litre yağış düştüğü belirtilerek, vatandaşlara kum torbası dağıtıldığı kaydedildi.