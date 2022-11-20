Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ve Neonazi içerikli bir ifade olan "Şarlman tümeni" yazıldı.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, soruşturma açıldığını belirtti.