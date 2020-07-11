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Sırbistan'da gerilim yükseliyor
Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri sebep gösterilerek başlayan, ancak hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler dördüncü gününde de devam etti. Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplan göstericiler ile polis arasında tansiyon yükseldi
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebep gösterilerek başlayan, ancak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler dördüncü gününde de devam etti.
Başkent Belgrad'daki protestoda binlerce kişi ulusal meclis binası önünde toplandı.
İşaret fişeklerinin atılması üzerine polisler ile göstericiler arasında gerilim yükseldi.
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Belgrad'da bir protestocunun kalabalığın içinde bacağından bıçaklandığını söyledi.
Etiketler: Sırbistan protesto hükümet karşıtı gösteriSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:06
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