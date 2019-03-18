Sırbistan İslam Birliği (Riyaseti) ve Sancak Meşihatı tarafından düzenlenen anma programı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için edilen dua ile başladı.

İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, şehitleri anmanın, İslam'ın sorumluluklarından biri olduğuna işaret ederek, "Şehitleri hatim okuyarak anmak istedik. Bu geceyi, hayatlarını adalet ve gerçek için kaybetmiş şehitlere armağan ediyoruz. Onlar, bize vatanseverliğin ne olduğunu öğretti." dedi.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic de Çanakkale'de din ve iman mücadelesi verildiğini anımsatarak, "Çanakkale'ye vatanlarını, dinini, ailelerini ve ümmetlerini korumak isteyenler gitti." diye konuştu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Fatih Yücel ise anma programını düzenleyenlere teşekkür ederek bu tarz programların Sırbistan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlatıldığı film gösteriminin yapıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve kasideler okundu.

Kaynak: AA