lerici Demokratik Gençlik Hareketinin çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılanlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için mum yaktı.

Terör saldırısını kınayan göstericiler, Arapça ve Fransızca olarak, "Şiddete ve teröre hayır" ve "Terörün dini yoktur" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Göstericiler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını "birlikte yaşama değerlerinin açıkça ihlali" olarak nitelendirdi.

Gösteriye katılan yazar Üsame Uferid, terör saldırısını kınayarak "Buraya terörü ve şiddeti reddettiğimizi ifade etmek ve kültürel farklılığı kabul etme çağrısında bulunmak için toplandık." dedi.

Dünyadaki tüm özgür insanların, insanlığı öldürmeyi amaçlayan her türlü eylemi mutlak surette reddetmesi gerektiğini ifade eden Uferid, "İnsanlarda hakim olması gereken slogan 'size katılmıyorum ama sonuna kadar yanınızda duracağım" olması gerektiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA