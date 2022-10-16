Bakanlığın Twitter hesabından, "Sırbistan'ın Kiev Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı" şeklinde bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının 3 Mart'ta yaptığı açıklamanın da yer aldığı mesajda, "Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığına dair bugün bazı medya organlarında yayımlanan bilgilerle ilgili olarak haberin mart ayına ait olduğunu ve o tarihten bu yana herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatmak isteriz" ifadesi kullanıldı.