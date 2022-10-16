Sanat eserlerine yönelik saldırıyla gündeme gelen çevreci grup Just Stop Oil, son protestosunda İngiltere’nin başkenti Londra'daki lüks araç galerisini hedef aldı.

İngiliz hükümetinden yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden çevreci grup, Londra'daki Park Lane üzerinde bulunan galerinin duvarlarını ve camlarını turuncuya boyayarak, galerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

"Sadece petrolü durdurun"

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde bu tür çevre protestolarını engelleme planlarını açıklamasının ardından gerçekleşen eylem hakkında açıklama yapan grup, "Protestoyu susturmayı amaçlayan ihtiyati tedbirlere karşı pes etmeyeceğiz. Biz şiddet içermeyen bir sivil hareketiz. Sadece petrolü durdurun" ifadelerini kullandı.