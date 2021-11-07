Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının üçüncü dozu vurulan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

"Binlerce insanın katıldığı etkinliklere gittim, virüs kapmadım. Kapsaydım da çok hafif atlatacaktım."

Sağlık çalışanlarının 1,5 yıldır büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Vucic, fuar alanına aşı için gelen vatandaşları gördükçe mutlu olduğunu ifade etti.