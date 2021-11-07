Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı üçüncü doz aşısını oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki fuar merkezinde koronavirüs salgınına karşı üçüncü doz aşısını yaptırdı.
Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının üçüncü dozu vurulan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
"Binlerce insanın katıldığı etkinliklere gittim, virüs kapmadım. Kapsaydım da çok hafif atlatacaktım."
Sağlık çalışanlarının 1,5 yıldır büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Vucic, fuar alanına aşı için gelen vatandaşları gördükçe mutlu olduğunu ifade etti.
Etiketler: Sırbistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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