Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpek diye alınan hayvan tilki çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da bir ailenin, yavruyken köpek diye satın aldığı hayvanın tilki olduğu anlaşıldı.
Peru'da bir aile, yavru köpek satın almak için evcil hayvan satan bir mağazaya gitti.
Aile, "kurda benzeyen bir cins" olduğu söylenen yavru köpek aldıklarını düşündüler.
Ancak hayvanın, köpek olmadığı büyüyünce ortaya çıktı.
Komşuların hamsterlarını yedi
Tilkinin, yaşadığı yerde, komşu evlerdeki hamsterları yediği bildirildi.
Perulu yetkililer, "And tilkisi" olduğu belirlenen hayvanın koruma altına alınarak hayvanat bahçesine götürüleceğini açıkladı.
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