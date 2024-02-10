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Dünya
AA 10.02.2024 19:40

Sınır Tanımayan Doktorlar: Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar, son 48 saatte İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi yakınında operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, Nasır Hastanesi'ne açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaylar sonrası vurulmaktan endişelenen sağlık çalışanlarının hastane içerisinde hareket edemeyecek hale geldiği belirtildi.

Yoğun çatışmalar nedeniyle insanların hastanede mahsur kaldığı vurgulanan paylaşımda, tıbbi yardıma ihtiyacı olan insanların da hastaneye giremediğine işaret edildi.

Nasır Hastanesi'nin 48 saatten kısa sürede elektriği kesilecek
Nasır Hastanesi'nin 48 saatten kısa sürede elektriği kesilecek

Paylaşımda, "Nasır Hastanesi'ndeki MSF çalışanlarımız, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hayatları için endişeliyiz. Hastaneler gibi tıbbi tesisler, çevreleri ve sağlık personeli daima korunmalı ve bu tesislere erişim engellenmemelidir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapıları, binaları ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtıklarını ifade etmişti.

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