Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2024 22:28

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sivillere yönelik şiddet, bizi dehşete düşürüyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, insani yardım çalışanları olarak İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik şiddetinin kendilerini "dehşete düşürdüğünü" belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sivillere yönelik şiddet, bizi dehşete düşürüyor
[Fotograf: AA]

Lockyear, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin "Orta Doğu'da durum" konulu toplantısında konuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle her gün "hayal edilemeyecek bir dehşete tanık olduklarını" söyleyen Lockyear, "İnsani yardım çalışanları olarak sivillere yönelik şiddet, bizi dehşete düşürüyor. Bu ölüm, yıkım ve zorla yerinden edilme, sivillerin yaşamını açıkça göz ardı eden askeri ve siyasi tercihlerin sonucudur" ifadesini kullandı.

Lockyear, İsrail'in Gazze'de tüm nüfusa karşı kuralsız bir savaşla toplu cezalandırma uyguladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İnsani yardımı mümkün kılmak için kolektif olarak bağlı olduğumuz kanunlar ve ilkeler, artık anlamsız hale gelecek kadar aşınmış durumda. Bugün Gazze'ye yönelik insani yardım müdahalesi bir yanılsamadır; bu savaşın uluslararası yasalara uygun olarak yürütüldüğüne dair anlatıyı sürdüren kullanışlı bir yanılsama."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri çekildiği Nasır Hastanesine yeniden baskın düzenledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri çekildiği Nasır Hastanesine yeniden baskın düzenledi

"İsrail ordusu, hastane üstüne hastane yıktı"

Lockyear, İsrail'in sivillere, sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik devam etmekte olan saldırıları nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin kalmadığını belirterek, "İsrail ordusu, hastane üstüne hastane yıktı. Bu kadar katliam karşısında geriye çok az şey kalıyor. Bu çok korkunç. Uluslararası hukuka uymak yerine hastanelerin sistematik olarak devre dışı bırakıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının inanılmaz şartlar altında saldırılarda yaralananlara yardım etmeye çalıştığına işaret eden Lockyear, cerrahların, hastanelerde anestezi olmadan çocuklara ampütasyon yapmaktan başka seçeneği kalmadığına dikkati çekti.

Lockyear, Gazze'de sağlık çalışanlarının "ailesi olmayan hayatta kalmış yaralı çocuk" anlamında kısaltılmış yeni bir tıbbi kavram oluşturduklarını dile getirerek, saldırılardan sağ kurtulan çocukların yaralarının yanı sıra bir ömür boyu saldırıların travmasıyla yaşamak zorunda kalacaklarına işaret etti.

"Bu sadece siyasi eylemsizlik değil, siyasi bir suç ortaklığıdır"

Bütün dünya ile BM Güvenlik Konseyinin Gazze'ye yaklaşımını yakından izlediklerini belirten Lockyear, şunları kaydetti:

"Toplantı üstüne toplantı, tasarı üstüne tasarı, bu organ, bu çatışmayı etkili şekilde ele almayı başaramadı. Bu Konsey üyelerinin siviller ölürken kasıtlı olarak yaptıklarını ve geciktirdiklerini gördük. ABD'nin, daimi bir Konsey üyesi olarak yetkilerini, acil ve sürekli bir ateşkes talep eden en açık kararların alınmasına yönelik çabaları engellemek için kullanma istekliliği karşısında dehşete düştük."

Lockyear, ABD'nin Gazze konusunda hazırladığı "görünüşte ateşkes çağrısında bulunan" yeni karar taslağını "yanıltıcı" olarak nitelendirerek, "Bu Konsey, sahadaki insani çabaları daha da sekteye uğratan ve Konseyin Gazze'de devam eden şiddeti ve kitlesel zulmü zımnen onaylamasına yol açan her türlü kararı reddetmelidir" dedi.

Gazze halkının, ateşkese, "uygulanabilir olduğunda" değil "şimdi" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lockyear, ateşkesin sürekli ertelenmesi için "Bu, kolektif vicdanımız üzerinde kalıcı bir yük olacaktır. Bu, sadece siyasi eylemsizlik değil, siyasi bir suç ortaklığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri çekildiği Nasır Hastanesine yeniden baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
Biden’ın Putin hakkındaki sözlerinin ardından Rusya’dan ABD'ye nota
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenci ile sohbet etti
23:07
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak
23:03
ABD basını: Washington, İsrail'den esir takası müzakerelerine heyet göndermesini istedi
22:56
Bayraktar TB3 18'inci testi başarıyla geçti
22:32
Kanada'da, aynı aileden 4 Müslümanı öldüren saldırgan müebbet hapis cezası aldı
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenci ile sohbet etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ