İsrail ordusu Han Yunus'ta onlarca evi kapsayan sivil yerleşim yerini havaya uçurdu

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneybatısında sivillerin evlerini patlatması sonucu Refah kentinden patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun Han Yunus'ta sakinlerinin tahliye edildiği onlarca sivil binayı havaya uçurduğunu ve büyük bir yıkıma neden olduğunu, patlamalar nedeniyle Han Yunus'tan siyah renkli dumanların yükseldiğini aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'ta bir evde konuşlanmış İsrail özel kuvvetlerinin anti-personel TBG roketiyle hedef alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Han Yunus'un batısındaki el-Emel Mahallesinin kuzeyinde İsrail askerleri ile Kassam direnişçileri arasında çatışmaların yaşandığı, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze kenti ve Han Yunus'a saldırılar düzenlendiği, son 24 saatte "düşman altyapısının tahrip edildiği, 20 silahlı kişinin öldürüldüğü" iddia edildi.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde "İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği öne sürülen 10'dan fazla hedefe hava saldırıları yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus'ta karadan işgalini sürdürdüğü, kentin batısında 15 silahlı kişinin öldürüldüğü ifade edildi.