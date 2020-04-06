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Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi karantinaya alındı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Singapur'da hükümet, çok sayıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasına rastlanması üzerine yaklaşık 20 bin yabancı işçiyi karantinaya aldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Singapur'da yabancı işçiler arasında görülen 90 COVID-19 vakası üzerine, çalışanların yaşadığı misafirhanelerin bulunduğu 2 alan izolasyon bölgesi ilan edildi.
Salgının yabancı işçiler arasında daha fazla yayılmaması amacıyla yaklaşık 20 bin çalışan 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Öte yandan, bakanlığın açıklamasında, karantina altındaki işçilerin ücretlerinin ödenmeye devam edeceği belirtildi.
6 kişi hayatını kaybetti
Singapur'da COVID-19 vaka sayısı bin 309'a yükselirken, salgın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, geçen hafta COVID-19 salgını nedeniyle 1 ay kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 singapurSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:50
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