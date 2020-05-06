Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 788 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 20 bin 198'e ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 11'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede COVID-19 görülen bin 519 kişi iyileşirken, 18 bin 661 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, hafta sonu, COVID-19 vaka sayısındaki günlük artışın düştüğünü ve bazı iş yerlerinin 12 Mayıs'tan itibaren kademeli açılacağını duyurmuştu.