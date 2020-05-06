Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuzabad kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuzabad kenti olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 12.37'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: iran'da deprem deprem Loristan firuz abadSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 11:43
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