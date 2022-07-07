Aktivistler, Malezyalı Kalwant Singh ve Singapurlu Norasharee Gous'un idamlarının ardından eşyaları ve ölüm belgelerinin ailelerine teslim edildiğini söyledi.

İnsan hakları örgütleri, infazların, uluslararası insan haklarının ihlali olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Singapur'un uyuşturucu kaçakçılığı için ölüm cezası uygulayan 4 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü bölge yetkilisi Emerlynne Gil, "İdam cezası asla çözüm değil ve nedeni ne olursa olsun buna karşıyız. Bunun, suça karşı caydırıcılığı olduğuna dair bir kanıt yok." dedi.

Gill, "Singapur makamlarını bu son idam furyasını derhal durdurmaya; bu utanç verici ve insanlık dışı cezayı sonlandırmaya bir adım olarak infazları ertelemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Singapur'da uyuşturucuyla ilgili suça karışanların infazlarına son verilmesi ve idam cezasına çarptırılanların cezalarının hafifletilmesi çağrılarını yineledi.

Singapur'a eroin getirmekten 2016'da hüküm giyen Kalwant'ın, infazdan önce, sadece bir kurye olduğu ve polisle iş birliği yaptığı gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunduğunu belirten aktivistler, başvurunun Singapur üst mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Son idamlarla Singapur'da son dönemde uyuşturucu kaçakçılığı suçu nedeniyle ölüm cezası uygulananların sayısı 4 oldu.

Uyuşturucu davasında hüküm giyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı Nagaenthran K. Dharmalingam, 27 Nisan'da idam edilmişti.

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Abdul Kahar Osman'ın 30 Mart'ta idam edilmesiyle, 2 yıl sonra ilk defa idam cezası uygulanmıştı.