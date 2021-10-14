Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 21 aydır kapalı olan Singapur, 10 ülke için kuralları gevşetti.

19 Ekim'den itibaren aşılı olanlara karantina kararının kalması nedeniyle halk havayolu ve turizm şirketlerinin internet sitelerine hücum etti.

Duyurudan sonra bilet talebi o kadar büyük oldu ki web sitelerinin çoğu çöktü.

İnternet kullanmayanlar için durum daha eziyetli oldu.

Rezervasyon yapmak için şehir merkezindeki bir havayolu ofisinin önünde kuyrukta saatlerce beklediler.

Nüfusta yüzde 83 aşılanma oranına rağmen, hükümetin geçtiğimiz günlerde bir kez daha COVID-19 kısıtlamalarına gitmesi hayal kırıklığı yaratmıştı.