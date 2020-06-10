Haber Giriş: Kaynak: AA
Singapur, 'Remdesivir'in COVID-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı
[Fotoğraf: Reuters]
Singapur'da, durumu ağır koronavirüs (COVID-19) hastaları için ABD'li Gilead Sciences şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımının onaylandığı bildirildi.
Sağlık Bilimleri Kurumu (HSA), ABD’li şirketin antiviral ilacının kullanımına koşullu onay verdi.
İlaç, durumu ciddi olan bazı hastalara uygulanacak.
Antiviral ilacın kullanımına ABD, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’da da izin verilmişti.
Klinik deneyler sonucu, şimdiye kadar sadece "Remdesivir"in COVID-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı belirtiliyor.
Singapur'da son 24 saatte 451 vaka görüldü
Singapur’da son 1 günde 451 COVID-19 vakası görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 965’e yükseldi.
Toplam can kaybı ise 25 olarak kaydedildi.
Etiketler: singapur Remdesivir koronavirüs tedavisiSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:42
Sıradaki Haber
Maske COVID-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz