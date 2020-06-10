Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 404 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 493 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede COVID-19 kaynaklı günlük ölüm vakaları artışa geçti. Son 1 günde ölü sayısı 216 artarak toplamda 6 bin 358’e, iyileşen sayısı 10 bin 386 artarak 252 bin 783'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8’den yüzde 1,7’ye geriledi.

Yeni vakaların yüzde 34,8’inde belirtiye rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da, günlük vaka sayısında düşüş devam etti. Son 24 saatte vaka sayısı bin 195 artarak 199 bin 785’e, ölü sayısı 56 artarak 3 bin 85’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 290 bin test uygulandığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 500 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Peskov'dan açıklama

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov CNN’e verdiği röportajda, COVID-19 hasta sayısına oranla ölü sayısının azlığından dolayı Rusya’da verilerin düşük gösterildiği iddialarına katılmadığını söyledi.

Ülkede sağlık sisteminin etkili olduğunu savunan Peskov, “Ülkemizde çok fazla COVID-19 testi yapılıyor. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok virüs ortaya çıkarırsınız.” ifadelerini kullandı.