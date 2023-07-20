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Dünya
AA 20.07.2023 20:15

Şıncou-16 taykonotları ilk uzay yürüyüşlerini tamamladı

Şıncou 16 uzay keşif ekibinin, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'nun dışındaki kameraları ayarlamak için düzenledikleri ilk uzay yürüyüşleri sona erdi.

Şıncou-16 taykonotları ilk uzay yürüyüşlerini tamamladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), görev komutanı Cing Haypıng ve uzay uçuşu mühendisi Cu Yangcu'nun, 8 saatlik uzay yürüyüşlerinin ardından yerel saatle 21.40'da "Vıntien" laboratuvar modülüne geri döndüğünü bildirdi.

Üçüncü mürettebat Profesör Gui Hayçao, ekibe destek sağlamak için istasyonda kaldı.

Cing ve Cu, operasyon kapsamında "Tienhı" (göksel uyum) çekirdek modülünün dışındaki panoramik kameraya destekleyici çerçeve monte etti.

Ekip ayrıca "Mıngtien" (gökleri düşlemek) laboratuvar modülünün dışındaki iki panoramik kameranın yerlerini değiştirdi.

Söz konusu operasyon, Cing'in ilk uzay yürüyüşü olurken, Çinli taykonotlar tarafından gerçekleştirilen 13'üncü uzay yürüyüşü oldu.

52 gündür istasyonda yaşayan Cing ve ekibinin, uzay istasyonunda kalmaları planlanan 5 ayı tamamladıktan sonra kasımda Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Şıncou-16 mürettebatı, 30 Mayıs'ta Çin Uzay İstasyonu'na varmıştı.

Şıncou-16 seferine yollanan Gui Haiçao, Çin'in, uzaya gönderilen ilk sivil taykonotu olmuştu.

Seferin komutanlığını üstlenen Cing Haypıng, daha önce Şıncou-7, Şıncou-9 ve Şıncou-11 görevlerinde yer almıştı. Tümgeneral rütbesindeki bir asker olan 56 yaşındaki Cing, "Çinli taykonotlar arasında 4. kez uzaya çıkan ilk kişi" olmuştu.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, 2. laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmış, kurulum aşamasının ardından "uygulama ve geliştirme aşaması" başlamıştı.

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