Halil, yaptığı yazılı açıklamada, Sincar'daki PKK varlığına işaret ederek Irak hükümetinden ilçenin güvenliğini sağlaması talebinde bulundu.

Örgütün ilçedeki nüfuzuna dikkati çeken Halil, "PKK, yerinden edilen insanların Sincar'a geri dönmelerini engelliyor. Irak hükümeti, ilçenin güvenliği ve istikrarını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Halil, terör örgütü PKK'nın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle ilçedeki durumun daha da kötüleştiğini bunun da kamplarda yaşayan Ezidilerin geri dönüşü önününde önemli bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor

Kaynak: AA