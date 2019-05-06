Avrupa ülkeleri, İsrail'in Gazze'de aralarında iki bebeğin de olduğu sivilleri şehit etmesine değinmeden son gerginlikte Hamas'ı suçlayıp Tel Aviv yönetimine destek verirken, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisinin bombalamasını kınamadı.

Tek kalemden çıkmış gibi olan açıklamalarda, "İsrail'in kendini savunma hakkına" vurgu yapılarak, Filistinlilerin şehit edilmesi meşrulaştırılmaya çalışıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, "Gazze'deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail'in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hava saldırıları sonucu şehit olan ve yaralanan Filistinlilere değinmeyen Mogherini, roket atışlarının İsrail halkına "tarif edilemez" acılar yaşattığını belirtti.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, son 48 saatte İsrail ve Gazze'de yaşananlar karşısında şok olduğunu dile getirerek, "Düşüncelerim, Hamas'ın ayrım gözetmeyen ve tiksindirici roket saldırılarıyla ölen ve etkilenen masum sivillerin aileleriyle" dedi. Hunt ayrıca şehit edilen Filistinlilere açıklamasında yer vermemeyi tercih etti.

Almanya

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamadı. Federal Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Demmer, Hamas'ın füze atmasını kınayarak İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ve orantılı cevap verebileceğini ifade etti.

Demmer, İsrail'in yaptığının orantılı mı olduğu sorusuna, ''İsrail'in kendini savunma hakkı bulunuyor'' cevabını verdi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından, "Gazze'den yapılan (roket) atışları şiddetle kınıyorum ve etkilenen nüfusla dayanışma içerisindeyim" mesajını paylaştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarındaki yerleşim alanlarına atılan roketleri şiddetle kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Avusturya

Avusturya Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’den yapılan roket saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz, İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyoruz" ifadesini kullandı.

Launsky-Tieffenthal, Avusturya’nın İsrail ve halkının güvenliği için bu ülkeyi desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanlığından gelen yazılı açıklamada, cumartesi gününden bu yana sivil ölümlere neden olan Gazze ve İsrail'de yaşanan olayların büyük bir endişe ile takip edildiği belirtildi.

Gazze'deki İsrail saldırılara değinilmeyen açıklamada, İspanya hükümetinin Gazze'den yapılan roket saldırılarını "kabul edilmez" diye nitelendirerek kınaması dikkat çekti.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki gerginliği yeniden tırmandıran olayları endişe ve dikkatle takip edildiği" belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bahsedilmeyen açıklamada, ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin "İsrail topraklarına doğru yapılan roketli saldırıları kararlı bir şekilde kınadığı ve her devletin olduğu gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

2 gün süren saldırılar

İsrail, Gazze'nin farklı noktalarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü 350 hedefe hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Gazze'de 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu, 150 Filistinli yaralandı.

Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin aralarında AA'nın da olduğu basın kuruluşları ile apartmanlar, evler, sivil yapılar, demir atölyeleri ve tarım arazilerine çok şiddetli saldırlar düzenlediğini bunun yanı sıra bazı askeri noktaları da vurduğunu anlattı.

İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil ev tamamen yıkıldı

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil evin tamamen yıkıldığı, hedef alınan 10 evin hasar gördüğü, 58 apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği, 310 apartman dairesinin hasar gördüğü ve yüzlerce evin ise hafif hasar aldığı kaydedildi.

Şati Mülteci Kampı'ndaki Mustafa Camisi ile Zeytun ve Şücaiyye mahallelerinde 6 demir atölyesi hedef alınırken, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki balıkçı limanlarının da vurulduğu aktarıldı.

AA ofisi ve 4 basın kuruluşunun olduğu bina yıkıldı

İsrail saldırılarında, içinde AA ofisinin yanı sıra 4 basın kuruluşunun daha bulunduğu bina da yıkıldı.

Tel Aviv yönetimi ise, Gazze'den İsrail'e yaklaşık 690 roket atıldığını, bunlardan en az 240'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında yaşadıkları korku ve panik nedeniyle hastaneye başvuranların da olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA