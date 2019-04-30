İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin mide rahatsızlığı nedeniyle Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Yetkililer, 82 yaşındaki Berlusconi'nin durumu hakkında daha fazla bilgi vermedi.
Kaynak: Reuters
İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı.
İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin mide rahatsızlığı nedeniyle Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Yetkililer, 82 yaşındaki Berlusconi'nin durumu hakkında daha fazla bilgi vermedi.
Kaynak: Reuters