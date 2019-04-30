Beşşar Esed rejimi ile İran destekli yabancı gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere gece geç saatlerden bu yana aralıksız şekilde saldırıyor.

İdlib'in güneydoğusunda El Habit köyü, Hama ilinin kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesi, batı kırsalında El Huveyz, El Huveyce, El Tüveyne ve El Kirkat köyleri ile Madik Kalesi beldesine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla yüzlerce saldırı düzenledi.

Esed rejimine ait bir savaş uçağının El Habit köyüne düzenlediği saldırıda, bir acil sağlık merkezi hizmet vermez hale geldi.

Diğer yandan bugün sabah saatlerinde İdlib'in güneydoğusunda El Kassabiyye köyüne düzenlenen hava saldırısında bir okul hedef alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kesintisiz devam eden kara ve ve hava saldırılarında, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesinde 1 sivil yaşamını yitirdi, El Habit ile El Huviyz'de toplam 6 sivil yaralandı.

Kifrenbude ilçesi, El Kassabiyye ve El Habit köylerini hedef alan hava saldırılarının ardından, bu yerleşimlerde kalan az sayıda sivil de beldeden göç etmek zorunda kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden açıklama

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından Kifrenbude ilçesi ile El Kassabiyye köyüne yapılan saldırılarla ilgili paylaştığı mesajında, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı" bilgisini verdi.

Saldırılar dün de bir sağlık merkezi ile doğum hastanesini hedef almış, her ikisi de hizmet dışı kalmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü var. Askeri muhalifler ise, Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA