Şili'deki şiddetli yağışlar, Antofagasta şehrinin çeşitli bölgelerinde sele yol açtı.

Şili İçişleri Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği, yolların kapandığı, evlerin zarar gördüğü ve köprülerin yıkıldığı şiddetli yağmurların ardından, El Loa ve Antofagasta şehirlerinde kırmızı alarm ilan etti.

Devlet Jeoloji Ajansı ise, toprak kaymaları ve kaya düşmesi konusunda halkı uyardı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle, ülkenin kuzeyindeki Chuquicamata ve Ministro Hales'teki bakır madenlerindeki operasyonların da askıya alındığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar, Şili'nin Pica kentinde bulunan ve 10 yıldır kuru olan şelalenin tekrar harekete geçmesine yol açtı.

Kaynak: Reuters