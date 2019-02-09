Emniyet sözcüsü Albay Mauro Fliess, şüphelilerin saklandığı Santa Teresa Mahallesi'ne operasyon düzenleyen polise ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Operasyonda emniyet güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı, uyuşturucu, tüfek, silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi.

Dünyada en fazla şiddet olayının yaşandığı şehirlerden Rio de Janeiro'da senede her 100 bin kişiden yaklaşık 50'si cinayete kurban gidiyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA, AP News