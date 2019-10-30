Ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi özellikle başkent Santiago’da meydanlarda bir araya geldi.

Protestolara orkestralarında katılmasıyla yüzbinler hep bir ağızdan şarkı söyledi.

18 Ekim’den itibaren devam eden protestolarda, eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar da gerçekleşiyor.

Kaynak: DHA