Dünya

Şili'de akaryakıt tankerinin karıştığı kazada patlama: 2 ölü

23 Ağustos 2019 Cuma 23:50 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:20

Şili’de kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankeri, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu patlama meydana geldi, araçların sürücüleri öldü. O anlar bir başka aracın sürücüsü tarafından kaydedildi.

Olay, Şili’nin Calama-San Pedro de Atacama yolunun 76. kilometresinde meydana geldi. Viraja hızlı giren akaryakıt tankeri, devrilerek karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu şiddetli patlama meydana gelirken, her yer dumanla kaplandı. Kaza sonucunda akaryakıt tankeri ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Kaynak: DHA Etiketler: trafik Kazası Şili patlama görüntüsü kaza görüntüsü akaryakıt tankeri

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