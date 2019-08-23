Olay, Çin’in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu.

Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

O anları trafik kameraları kaydetti.

Kaynak: DHA