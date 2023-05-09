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Dünya
AA 09.05.2023 06:19

Şili ve Peru sınırında mahsur kalan 115 Venezuelalı göçmen ülkeye geri getirildi

Şili ve Peru sınırında, zor koşullar altında haftalardır mahsur kalan Venezuelalı 115 göçmen gönderilen uçakla ülkelerine geri getirildi.

Şili ve Peru sınırında mahsur kalan 115 Venezuelalı göçmen ülkeye geri getirildi

Şili'nin başkenti Santiago'ya yaklaşık 2 bin kilometre kuzeyindeki Arica kentinden kalkan ve Venezuelalı göçmenleri taşıyan uçak Karakas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na indi.

Venezuela ile Şili makamlarının diplomasi çabaları sonucu 115 Venezuelalı göçmenin ülkeye sorunsuz getirildiği bildirildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Venezuelalı göçmenlerin ülkelerine dönmesinin memnuniyeti verici olduğunu ve bunun diplomatik zafer anlamına geldiğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de anavatana dönüş kapsamında şimdiye kadar 30 bin Venezuelalı yurttaşın ülkeye geri getirildiğini belirtti.

Şili ve Peru sınırında haftalardır çok zor zamanlardan geçtiklerini hatırlatan göçmenlerden Juri Gil, ülkesine geri döndüğü için son derece mutlu olduğunu kaydetti.

32 yaşındaki David Molina da ülkeye yeniden ayak bastıkları için sevincini dile getirerek, "Şili yasaları bizim için ağırlaştı ve geri dönmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Havalimanında yiyecek ikramında bulunulan Venezuelalılar, daha sonra otobüslerle kalacakları yerlere götürüldü.

Başta Venezuelalılar olmak üzere yüzlerce göçmen, Şili devletinin göçmenlik kontrollerini sıkılaştırması üzerine Şili'yi terk etmenin yollarını aramaya başladı.

Peru Başbakanı Alberto Otarola, 4 Mayıs'taki açıklamasında, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve belgesiz olan göçmenlerin sınır dışı edileceğini bildirmişti.

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