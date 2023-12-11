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Dünya
AA 11.12.2023 14:20

Silahlı Yahudi işgalciler Filistinli çiftçilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiler, silahlı Yahudi işgalcilerin saldırısına uğradı.

Silahlı Yahudi işgalciler Filistinli çiftçilere saldırdı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı bir grup Yahudi işgalci, Nablus'a bağlı Akraba beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yahudi işgalciler ateş açarak Filistinli çiftçileri zeytin bahçesinden uzaklaştırdı.

Haberde, Yahudi işgalcilerin, zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere karşı 333 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi işgalci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi işgalci birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi işgalcilerin saldırılarında 275 Filistinli öldürüldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Yahudi Yerleşimi
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