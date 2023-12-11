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Dünya
AA 11.12.2023 12:44

İsrail 60 kişinin yaşadığı binayı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı bir binayı bombaladığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail 60 kişinin yaşadığı binayı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında Filistinli ailelerin yaşadığı bir binayı hedef aldı.

Hedef alınan 5 katlı binada yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı ve bunlar arasında İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinden kaçanların da bulunduğu aktarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırı sonrası, binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Filistinli sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda ölen ve yaralananların Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda da çok sayıda sivil ölmüş ve yaralanmıştı.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında da hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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