Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıkışan trafikteki firar kısa sürdü
Rusya'da trafikte sıkışan polis minibüsünün arka kapısından kaçmaya çalışan mahkumun özgürlüğü kısa sürdü.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Saransk şehrinde ilginç görüntüler kaydedildi.
Nakil minibüsü bir mahkumu taşıyordu. Ancak trafik sıkışınca. Mahkum durumdan faydalanmak istedi.
Nakil aracının arka kapısını açan mahkum, ardından usulca araçtan indi.
Mahkumdan "sus işareti"
O anlarda arkadaki aracın kamerası kayıttaydı.
Mahkum, arkadaki araçta bulunanlara "sus işareti" yaptı ve ardından sakince ellerini cebine soktu ve uzaklaşmaya çalıştı.
Kısa sürede yakalandı
Mahkumun özgürlüğü çok kısa sürdü.
Polisler, hızla araçtan indi, mahkumun peşine düştü.
Mahkum kısa sürede yakalandı ve yeni bir kaçma girişimine karşı, polis minibüsünün ön kısmına alındı.
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