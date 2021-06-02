Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Saransk şehrinde ilginç görüntüler kaydedildi.

Nakil minibüsü bir mahkumu taşıyordu. Ancak trafik sıkışınca. Mahkum durumdan faydalanmak istedi.

Nakil aracının arka kapısını açan mahkum, ardından usulca araçtan indi.

Mahkumdan "sus işareti"

O anlarda arkadaki aracın kamerası kayıttaydı.

Mahkum, arkadaki araçta bulunanlara "sus işareti" yaptı ve ardından sakince ellerini cebine soktu ve uzaklaşmaya çalıştı.

Kısa sürede yakalandı

Mahkumun özgürlüğü çok kısa sürdü.

Polisler, hızla araçtan indi, mahkumun peşine düştü.

Mahkum kısa sürede yakalandı ve yeni bir kaçma girişimine karşı, polis minibüsünün ön kısmına alındı.