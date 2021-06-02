Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan turizm açıklaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rus turistler Türkiye'ye gelmek için seyahat kısıtlamasının kalkmasını bekliyor. Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, yaz ortasını işaret etti. "Temmuz itibariyle Rus turistlerin Türkiye'de tatil yapma olanağı bulmasını umuyoruz" dedi.
Rus medyasına konuşan Doguzova, yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşının, Türkiye tatili için tur satın aldığını belirtti.
Temmuz ayı itibariyle turistlerin Türkiye'de tatil yapabilmesini umduklarını söyledi.
Doguzova, Moskova'nın getirdiği uçuş yasağının 21 Haziran'a uzatılması kararının koronavirüsle mücadele merkezi tarafından alındığını da hatırlattı.
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, 25 Mayıs'ta uçuş yasağının uzatılması kararına rağmen Rus turistlerin yüzde 60'ının tatilini iptal etmediğini, ertelediğini açıklamıştı.
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