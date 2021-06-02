Rus medyasına konuşan Doguzova, yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşının, Türkiye tatili için tur satın aldığını belirtti.

Temmuz ayı itibariyle turistlerin Türkiye'de tatil yapabilmesini umduklarını söyledi.

Doguzova, Moskova'nın getirdiği uçuş yasağının 21 Haziran'a uzatılması kararının koronavirüsle mücadele merkezi tarafından alındığını da hatırlattı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, 25 Mayıs'ta uçuş yasağının uzatılması kararına rağmen Rus turistlerin yüzde 60'ının tatilini iptal etmediğini, ertelediğini açıklamıştı.

