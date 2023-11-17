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Dünya
AA 17.11.2023 15:57

Şifa Hastanesi müdürü: Hastane toplu mezar haline geldi, tam teşekküllü bir savaş suçu

İsrail, Şifa Hastanesi'ne baskınlarını sürdürürken , hastanenin müdürü, tıbbi tesisin içerideki herkes için "büyük bir hapishane" ve "toplu mezar" haline geldiğini söyledi.

Şifa Hastanesi müdürü: Hastane toplu mezar haline geldi, tam teşekküllü bir savaş suçu

Muhammed Ebu Salmiya, hastanede 7 bin kişinin bulunduğunu ve personelin hâlâ hastalara yardım etmek için çalıştığını ancak "yoğun bakımdaki herkesi kaybettiklerini" söyledi.

“Hiçbir şeyimiz kalmadı, gücümüz yok, yiyeceğimiz yok, suyumuz yok. Her geçen dakika birini kaybediyoruz. Bir gecede 22 kişiyi kaybettik ve hastane son üç gündür kuşatma altında tutuluyor. Bu bir savaş suçudur. Tam teşekküllü bir savaş suçu" 

Salmiya, Hastaneden ayrılmak için başvuruda bulunduklarını ancak İsrail güçleri tarafından reddedildiklerini de sözlerine ekledi.

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