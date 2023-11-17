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Dünya
AA 17.11.2023 15:35

Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edecek

Güney Kore, 1950-1953 yıllarında meydana gelen Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edeceğini açıkladı.

Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edecek
[Fotograf: AFP]

Savunma Bakanlığı, naaş kalıntılarının iadesi için gelecek hafta Incheon Uluslararası Havalimanında tören düzenleneceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Çin ile dostluk işbirliği kapsamında Güney Kore'de naaşlarına ulaşılan Çin askerlerinin kalıntılarının iadesine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, gelecek hafta 25 Çinli askerin naaş kalıntılarının ülkelerine gönderilmesiyle 10'uncu iade işlemi de gerçekleşecek.

Güney Kore, 2014'te imzalanan iade projesi kapsamında, şimdiye kadar 913 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade etti.

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