Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sierra Leone’de feribot kazası: 3 ölü
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone açıklarında meydana gelen feribot kazasında en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Sierra Leone’nin Bonthe bölgesinde meydana gelen feribot kazası sonrası denizde adeta can pazarı yaşandı.
Yaklaşık 100 yolcu bulunan feribot, karşı yönden gelen ve yalnızca mürettebatın bulunduğu başka bir feribotla çarpıştı.
Kaza sonrası en az 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede bulunan tekneler ve kurtarma ekipleri tarafından denizdeki yolcular kurtarıldı.
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