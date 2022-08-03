Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Ahmed, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinden 32'sinin sağanak, şiddetli fırtına ve selle karşı karşıya olabileceğini belirtti.

32 eyaletin 233 bölgesinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğinin altını çizen Ahmed, hükümetin zararı engellemek için şimdiden çalışma başlattığını ifade etti.

Halka "tedbir" çağrısı

Ahmed, bölgelerde güvenliği artırmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için önleyici tedbirler alınması için halka da çağrıda bulundu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde geçen ay sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.