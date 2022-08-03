Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldı.

Ermeni güçlerin ateşi sonucu Anar Kazımov isimli askerin, aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misillemede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.