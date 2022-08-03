Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni güçlerin saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldı.
Ermeni güçlerin ateşi sonucu Anar Kazımov isimli askerin, aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misillemede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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