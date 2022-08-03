Pelosi Tayvan'dan ayrıldı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi çok konuşulan Tayvan ziyaretini tamamladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, gündemin ilk sırasında yer aldı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, gündem olan ziyareti sonrası Tayvan’dan ayrıldı. Pelosi'nin ziyaretine dair detayları @trthaber muhabiri Musab Eryiğit aktardı. pic.twitter.com/rXFoJOaXcP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2022
Pelosi, "İnsanların Tayvan'a gelmesini engelleyemeyeceklerini anladıklarını umuyorum." diye konuştu.
Pekin'in Tayvan Adası çevresinde tatbikat yapacağını açıklaması sonrası Tayvan, alarm seviyesini yükseltti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti, gündemin ilk sırasında yer aldı. Pekin'in Tayvan Adası çevresinde tatbikat yapacağını açıklaması sonrası Tayvan, alarm seviyesini yükseltti. Ada'daki temasları sona eren Pelosi, Tayvan'dan ayrıldı. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/sYGE1hZl6K— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2022
Ada'daki temasları sona eren Pelosi, Tayvan'dan ayrıldı. Uçak TSİ 13.00'da kalktı.
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