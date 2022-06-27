Olay ABD’nin Tennessee eyaletinde Sevierville'deki bir kulübe civarında meydana geldi. yetkililer büyük olasılıkla yiyecek arayan bir siyah ayının kendisini sıcak bir arabanın içine kilitledikten sonra öldüğünü duyurdu.

Tennessee Yaban Hayatı Kaynakları Ajansı'ndan (TWRA) yetkililer, ayının bulunduğu aracın sahibinin mülkü farklı bir araçla terk ettiğini söyledi.

Sabah evi terk eden mal sahibi yaklaşık dokuz saat sonra eve döndü. Kapıları kapalı olan arabanın içinde ayı ölü buldu.

"Araçta muhtemelen sıcaklık 60 derecenin üzerine çıktı"

TWRA, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"Ayı dişlerini veya pençelerini kullanarak arabaya girmiş ve kapı arkasından kapandıktan sonra içeride sıkışıp kalmış gibi görünüyor" dedi. "Dışarda sıcaklıklar 35 dereceyi aştığından aracın iç kısmında muhtemelen sıcaklık 60 derecenin üzerine çıktı. Yüksek sıcaklığın ayıyı öldürdüğünü düşünüyoruz."

TWRA tarafından yayınlanan resimler, ayının sürücü koltuğu ile ön yolcu koltuğu arasına yığıldığını ve arabanın zemininde yiyecek atığının görülebildiğini gösteriyor.

Yetkililer olaya atıfta bulunarak, ayıların bulunabileceği bölgelerde halkı daha dikkatli ve uyanık olmaya çağırdı.