Sibirya'nın Norilsk kentindeki bir kayak merkezinde çığ meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, turistler tarafından kullanılan 5 evin kar altında kaldığını açıkladı.

Çığ altında kalanların olduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.

200'den fazla kurtarma görevlisi ve gönüllünün arama-kurtarma faaliyeti başlattığı ifade edildi.

Rus haber ajansları TASS ve Interfax, şimdiye kadar 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını, 2 kişinin de kendi imkanları ile çığı altından çıkmayı başardığını duyurdu.