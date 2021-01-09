Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 03:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sibirya'da çığ: 5 ev kar altında
[Fotoğraf: İHA]
Sibirya'da bir kayak merkezinde çığ meydana geldi. Turistlerin kaldığı 5 ev kar altında kaldı.
Sibirya'nın Norilsk kentindeki bir kayak merkezinde çığ meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, turistler tarafından kullanılan 5 evin kar altında kaldığını açıkladı.
Çığ altında kalanların olduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.
200'den fazla kurtarma görevlisi ve gönüllünün arama-kurtarma faaliyeti başlattığı ifade edildi.
Rus haber ajansları TASS ve Interfax, şimdiye kadar 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını, 2 kişinin de kendi imkanları ile çığı altından çıkmayı başardığını duyurdu.
Etiketler: Rusya Kar Yağışı
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