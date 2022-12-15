İskoçya'da hava sıcaklığının 1 ila 3 derece olduğu Shetland Adaları'nda son günlerde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı, Shetland'de binlerce kişinin yaşadığı bazı bölgelerde elektrik kesintisine neden oldu.

Birçok okulda eğitime ara

Shetland'in Batı Mainland, Voe, Brae ve Yell gibi bazı bölgelerine 4'üncü günde de elektrik verilemedi.

Öte yandan Shetland'deki birçok okulda eğitime ara verildi.

Halktan 'kendilerini ısıtmanın bir yolunu' bulmaları istendi

Kardan kapanan yollar, elektrik kesintileri nedeniyle yürütülen çalışmaları da olumsuz etkiliyor. Çalışmaların aksamaması için elektrik direkleri helikopterlerle taşınıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun kar yağışının 24 saat, elektrik kesintisinin de hafta sonuna kadar sürebileceğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri, halktan evde kalmaları ve kendilerini ısıtmanın bir yolunu bulmalarını istedi.