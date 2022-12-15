ABD Adalet Bakanlığınca, Arizona Federal Mahkemesine verilen dilekçede, eyaletin San Rafael Vadisi kırsalında bulunan konteynerlerin kaldırılması istendi.

Dilekçede, konteynerlerin federal araziye izinsiz girdiği vurgulanarak, aynı zamanda sınır boyunca oluşan herhangi bir hasarın düzeltilmesi için tazminat talep edildi.

Söz konusu bariyerin, civarda yaşayan halk ve sınır görevlileri için tehlike oluşturduğu, kamu arazisine önemli derecede de zarar verdiği savunuldu.

ABD hükümetinin Amerikalılara açıklama borcu var"

Yılbaşından sonra koltuğunu Demokratlara devredecek olan Arizona’nın Cumhuriyetçi Valisi Doug Ducey ise nakliye konteynerlerinin geçici bariyer olarak yerleştirildiğini belirterek, Biden hükümetine eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan sınır duvarını tamamlaması çağrısında bulundu.

Ducey, ABD medyasına yaptığı açıklamada, “ABD hükümetinin, Arizonalılara ve bütün Amerikalılara sınır duvarını tamamlaması konusunda bir zaman çizelgesi açıklama borcu vardır.” ifadesini kullandı.

Konteyner bariyerinin tehlike oluşturduğu iddialarına karşı çıkan Ducey, "Bir numaralı kamu güvenliği riski ve çevresel zarar, federal hükümetin sınırımızı güvence altına alma konusundaki eylemsizliğinden kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki bariyerin, 3 bin civarında konteynerden oluştuğu ve 95 milyon dolara mal olduğu kaydediliyor.