Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Selman Rüşdi'ye saldırı
[Fotograf: Reuters]
"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi, New York’ta bir konferansta saldırıya uğradı. Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı 75 yaşındaki Selman Rüşdi, New York’ta bir konferansta saldırıya uğradı.
Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown’da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.
Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.
Sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi
Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı.
Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salon boşaltıldı.
1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.
Etiketler: ABD
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