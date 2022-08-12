İtalya Roma'da Vatikan yakınlarındaki bir caddede meydana gelen çökme, çukur oluşmasına neden oldu.

Çökmeyle birlikte yolun altına tünel kazıldığı görüldü.

Tünelden yardım çığlıkları duyulması üzerine, kurtarma ekipleri çağrıldı.

Kurtarma operasyonu 8 saat sürdü

Kurtarma görevlileri, enkaz altındaki kişiyi çıkarabilmek için paralel bir tünel kazdı, bu esnada tünele oksijen ve sıvı gıda desteği sağlandı.

8 saat kadar süren zorlu bir operasyonla kurtarılan kişi yaralı bir halde hastaneye kaldırıldı.

Çete üyesi olduğu düşünülüyor

Yerel basına göre, ilk başta bir yol işçisi olduğu sanılan kişinin soygun çetesi üyesi olduğu düşünülüyor.

Çetenin hafta sonunda bir banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.