Evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tansiyon düşmüyor.

Akşam saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerginliğin artması üzerine mahalle sakinleri ve onlara destek için bölgede bulunan Filistinliler ile Şeyh Cerrah'taki sivil Yahudi işgalciler arasında arbede yaşandı.

Sandalye ve taşların kullanıldığı kavgayı bölgedeki İsrail polisi engellemeye çalıştı.

İsrail polisi 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombaları ve biber gazıyla müdahale etti.

Filistinlilerden bazılarını coplarla darbeden İsrail polisi, çevredeki bir eve de ses bombası attı.

Gözaltına alınmaya çalışılan bir Filistinli ise baygınlık geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 7 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.