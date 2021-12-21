Güney Afrika Turizm İş Konseyi'nden yapılan açıklamada, seyahat yasaklarının, ülke ekonomisinin en önemli gelir ve istihdam kaynaklarından turizm sektöründe çalışan 200 bin kişiyi işsizlik tehdidi altında bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yasakların ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 1,6 milyar doları bulmuş olabileceği kaydedildi.

"Güney Afrika'ya seyahat yasakları gereksiz"

Omicron varyantının Johannesburg ve Cape Town'da görüldüğü kadar, Amsterdam, Paris, Berlin ve Brüksel'de de görüldüğü anımsatılan açıklamada, "Seyahat yasakları bu gerçek karşısında gereksiz hale gelmiş durumda. Bu yasakların sektörümüz ve yerel ekonomi üzerinde, özellikle de çok önemli Noel döneminde ciddi bir etki yaratıyor" ifadesi kullanıldı.

Avrupa'dan her yıl 700 bin turist ağırlıyor

Kıtanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa'dan her yıl yaklaşık 700 bin turisti ağırlıyor.

Turistler ülkeyi en çok güney yarımkürede aralık-şubat aylarına denk gelen yaz döneminde ziyaret ediyor.

Bu yıl Omicron varyantı nedeniyle başta Batılı ülkeler olmak üzere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya kapılarını kapamasının ardından, ülke en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm gelirlerinden mahrum kalmış oldu.